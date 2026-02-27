Криптовалюте настраивают «банковский фильтр»

Бизнес опасается блокировки криптопереводов за рубеж. ЦБ РФ и Минфин решили ввести «банковский фильтр» для операций с цифровой валютой, сообщает РБК. Опрошенные “Ъ FM” предприниматели опасаются, что контроль за трансакциями приведет к нарушению цепочек поставок.

Согласно проекту закона Центробанка и Минфина, доступ к цифровой валюте получат в первую очередь квалифицированные инвесторы и нерезиденты. Остальным гражданам предложат проводить сделки через посредников: брокеров, биржи и управляющие компании из особого реестра. Новые правила добавят трудностей банкам, но не избавят рынок от параллельных платежей, считает управляющий партнер «Трамплин Групп» Владимир Канин:

«Это какая-то странная конструкция, которую очень долго регулятор формировал. Но это не имеет отношения к крипте, это имеет отношение к некоторым стейблкойнам или, как тот же самый регулятор их называл много лет, высокорисковым инструментам. Криптовалюту нельзя таким образом зарегулировать. Но можно обязать клиентов использовать банки, подконтрольные ЦБ, в трансграничных расчетах и так далее, каким-то образом включать в реестр, работать только с заявленных адресов, кошельков.

При этом Центробанк всегда отстаивал, кстати, разумно, позицию, согласно которой криптовалюта не является платежным средством. Здесь я как раз более или менее логику вижу, ее, наверное, можно понять и даже где-то поддержать. ЦБ пытается таким образом суверенный рубль защищать.

При этом, понятно, крипта крипте рознь, и нужно смотреть, каким будет определение цифровой валюты у регулятора. Сегодня мы можете владеть каким-нибудь условным биткойном и родственнику несколько "монет" отправить, чтобы он где-нибудь в Европе ими рассчитался. Думаю, с этим никаких проблем не должно быть».

Покупка цифровой валюты для экспортеров и импортеров не накладывает на них дополнительных проверок для уточнения целей перевода, следует из инициативы Центробанка и Минфина. Такие подтверждения понадобятся клиентам, которые не имеют статус квалифицированного инвестора или не занимаются внешней торговлей. Такие меры позволят бизнесу расширить международное партнерство, отметил в беседе с “Ъ FM” президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани:

«Это главная причина, по которой я не мог пользоваться криптовалютой для бизнеса, — отсутствие регулирования. К сожалению, это необходимо, потому что, если нет четких правил, каждое действие принесет огромнейший риск с регуляторной точки зрения. При этом внешняя экономическая деятельность в России очень сильно регулируется, а крипта — еще нет. И это, конечно, является главным риском.

Поэтому если Центральный Банк с Минфином начнут создавать определенные правила для пользования цифровой валютой в качестве оплаты, это будет очень полезным. Я считаю, что в условиях санкций крипта решает очень много вопросов. Но даже тогда, когда они не будут действовать, останется большой спрос на использование такого инструмента. Он очень эффективен при платежах: в течение нескольких секунд вы можете совершать трансакции. Самое главное — здесь очень низкие комиссии, без каких-то "черных" схем».

В рамках инициативы банкам и посредникам запретят помогать обходить требования и содействовать покупке анонимных криптовалют. Их перечень ЦБ опубликует отдельно. Кроме того, правительство создаст два перечня лиц, криптопереводы которым будут запрещены. При этом лучше сделать эти реестры открытыми, заметил управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский:

«Естественно, это существенно усложнит работу, особенно если у бизнеса не будет доступа к этому списку поставщиков, участников этого рынка, и ему придется вслепую осуществлять трансакции. Если этого перечня не будет в открытом доступе для всех участников такого обращения активов, то возникнет, мягко говоря, проблема. Ведь операция будет заблокирована, не говоря уже про тех, кому полностью закрывается доступ к криптовалюте по факту. В целом, мы приветствуем любое регулирование, потому что лучше иметь правила игры, чем находиться в "серой" зоне и серьезно рисковать.

Но регулирование не должно быть запретительным, скорее, оно должно оформлять складывающиеся правоотношения, уже существующие на рынке».

По данным ЦБ, в 2025 году объем потоков криптоактивов россиян превысил 7 трлн руб. Значительный рост показателя регулятор связывает с интересом инвесторов к глобальному рынку цифровых валют и с увеличением поддержки индустрии в США.

Леонид Пастернак