В Прокопьевске нашли мертвыми учительницу и ее мужа

В Кемеровской области расследуют двойное убийство. В ночь на 26 февраля в частном доме на улице Главная в Прокопьевске обнаружили тела супружеской пары. Об этом сообщил источник «Известий».

Жертвами стали 56-летняя учительница и ее 60-летний муж, занимавшийся собственным бизнесом. По данным собеседника, женщина скончалась от ножевых ранений, а ее супруг — от огнестрела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. На месте работают следователи, криминалисты и полицейские. Они выясняют все обстоятельства трагедии.

Пока рассматривается предварительная версия о финансовых проблемах погибшего. По некоторым данным, у мужчины были крупные долги.