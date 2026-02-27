Годовая инфляция в России замедлилась до 5,81%

Темпы роста потребительских цен в России пошли на спад. По данным Минэкономразвития, на 24 февраля инфляция в годовом выражении составила 5,81%. Неделей ранее, 16 февраля, показатель находился на отметке 5,85%.

Согласно обзору «О текущей ценовой ситуации», с 17 по 24 февраля цены выросли на 0,18% (неделей до этого фиксировалось 0,17%). Продовольствие за отчетный период прибавило в цене 0,13%. При этом плодоовощная продукция и остальные продукты питания дорожали одинаковыми темпами.

В непродовольственном сегменте цены поднялись на 0,14%. Сильнее всего за неделю подорожали услуги — сразу на 0,37%. Речь идет о туристических, регулируемых и бытовых услугах, за которыми наблюдает ведомство.