В Севастополе возбудили дело о халатности при устранении последствий атаки ВСУ

В Севастополе возбудили уголовное дело против чиновников, из-за халатности которых в домах не заменили стеклопакеты, выбитые после атаки ВСУ. Об этом «Ъ» сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В ночь на 20 февраля ВСУ атаковали Севастополь. Один местный житель погиб, получив осколочные ранения, в двух многоквартирных домах выбило окна, еще шесть частных домов получили повреждения. Власти города обещали оперативно устранить последствия, однако спустя неделю местные жители стали жаловаться в соцсетях, что ничего не сделано.

Руководитель крымского управления СКР Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) и дать оценку действиям уполномоченных служб и должностных лиц. Одновременно с этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев принес людям публичные извинения, пообещав наказать всех ответственных чиновников.

Александр Дремлюгин, Симферополь