Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства

Сооснователь «Яндекса» (MOEX: YDEX) Аркадий Волож вышел из российского гражданства. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, на этой неделе бизнесмен получил подтверждение о выходе из российского гражданства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Волож попал под санкции Евросоюза вскоре после начала боевых действий на Украине и покинул все руководящие посты в компании. В августе 2023 года он публично выступил с осуждением боевых действий.

Летом 2024 года нидерландская Yandex NV закрыла сделку по продаже российских активов за $5,4 млрд. После этого компания переименовалась в Nebius Group, а Аркадий Волож вернулся на пост гендиректора. Тогда же он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой уход и разделение активов сравнил с «исходом из Египта».

Как редеют ряды российского бизнеса

В апреле стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров (3-е место в российском списке Forbes-2022) получил гражданство ОАЭ, где проживал последние годы. Также у него есть гражданство Сент-Китс и Невис и Франции. По данным Forbes, срок действия его российского паспорта истек, но господин Дуров не подавал заявление на лишение его российского гражданства. Тем не менее бизнесмен просит не называть его российским гражданином.

Фото: Архив Павла Дурова

Тогда же попросили не называть себя российскими гражданами создатели разработчика мобильных игр Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы (12-е и 13-е место в списке). Еще в 2013 году они перенесли свой бизнес в Ирландию, сами позже эмигрировали в Израиль. Сейчас проживают в Лондоне. В октябре ушло из России издательство мобильных игр AppQuantum, совладельцами которого они являлись. Все сотрудники были релоцированы.

Фото: vk.com / playrix

В июне основатель Freedom Finance Тимур Турлов (36-е место) получил паспорт Казахстана, который не допускает двойного гражданства. По данным СМИ, он вместе с семьей проживает в этой стране около десяти лет.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

В сентябре стало известно, что миллиардер Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах на фоне эскалации конфликта Азербайджана и Армении. В октябре он возглавить правительство непризнанной республики. В cписке Forbes 2021 года бизнесмен занимал 116-е место.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В октябре миллиардер Юрий Мильнер (15-е место) сообщил, что он и его семья летом завершили процесс выхода из российского гражданства. Бизнесмен отметил в Twitter, что они уехали из страны еще в 2014 году. В последние годы он проживал в США, а с весны 2022-го активно высказывался против спецоперации на Украине.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Дудин  /  купить фото

31 октября о своем решении отказаться от российского гражданства сообщил предприниматель Олег Тиньков (32-е место в рейтинге 2021 года, объявлен иностранным агентом). В своем посте в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) он написал, что выступает против действий России на Украине и не хочет ассоциироваться с происходящим. Тогда же бизнесмен начал процесс отзыва бренда у Тинькофф-банка, ранее проданного компании «Интеррос» Владимира Потанина.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В октябре стало известно, что гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский (16-е место в списке Forbes) отказался от российского гражданства «некоторое время назад». Об этом изданию The Telegraph сообщил представитель Revolut.

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Бывший президент Федерации дзюдо России и владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов (54-е место) получил гражданство Хорватии. Об этом 1 декабря сообщил Forbes со ссылкой на уведомление, которое миллиардер подал в Регистрационную палату Великобритании еще в июне. Своим основным местом жительства бизнесмен указал Швейцарию.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров (3-е место в российском списке Forbes-2022) получил гражданство ОАЭ, где проживал последние годы. Также у него есть гражданство Сент-Китс и Невис и Франции. По данным Forbes, срок действия его российского паспорта истек, но господин Дуров не подавал заявление на лишение его российского гражданства. Тем не менее бизнесмен просит не называть его российским гражданином.

Тогда же попросили не называть себя российскими гражданами создатели разработчика мобильных игр Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы (12-е и 13-е место в списке). Еще в 2013 году они перенесли свой бизнес в Ирландию, сами позже эмигрировали в Израиль. Сейчас проживают в Лондоне. В октябре ушло из России издательство мобильных игр AppQuantum, совладельцами которого они являлись. Все сотрудники были релоцированы.

В июне основатель Freedom Finance Тимур Турлов (36-е место) получил паспорт Казахстана, который не допускает двойного гражданства. По данным СМИ, он вместе с семьей проживает в этой стране около десяти лет.

В сентябре стало известно, что миллиардер Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах на фоне эскалации конфликта Азербайджана и Армении. В октябре он возглавить правительство непризнанной республики. В cписке Forbes 2021 года бизнесмен занимал 116-е место.

В октябре миллиардер Юрий Мильнер (15-е место) сообщил, что он и его семья летом завершили процесс выхода из российского гражданства. Бизнесмен отметил в Twitter, что они уехали из страны еще в 2014 году. В последние годы он проживал в США, а с весны 2022-го активно высказывался против спецоперации на Украине.

31 октября о своем решении отказаться от российского гражданства сообщил предприниматель Олег Тиньков (32-е место в рейтинге 2021 года, объявлен иностранным агентом). В своем посте в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) он написал, что выступает против действий России на Украине и не хочет ассоциироваться с происходящим. Тогда же бизнесмен начал процесс отзыва бренда у Тинькофф-банка, ранее проданного компании «Интеррос» Владимира Потанина.

В октябре стало известно, что гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский (16-е место в списке Forbes) отказался от российского гражданства «некоторое время назад». Об этом изданию The Telegraph сообщил представитель Revolut.

Бывший президент Федерации дзюдо России и владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов (54-е место) получил гражданство Хорватии. Об этом 1 декабря сообщил Forbes со ссылкой на уведомление, которое миллиардер подал в Регистрационную палату Великобритании еще в июне. Своим основным местом жительства бизнесмен указал Швейцарию.

