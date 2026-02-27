Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства

Сооснователь «Яндекса» (MOEX: YDEX) Аркадий Волож вышел из российского гражданства. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, на этой неделе бизнесмен получил подтверждение о выходе из российского гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Волож в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аркадий Волож в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Волож попал под санкции Евросоюза вскоре после начала боевых действий на Украине и покинул все руководящие посты в компании. В августе 2023 года он публично выступил с осуждением боевых действий.

Летом 2024 года нидерландская Yandex NV закрыла сделку по продаже российских активов за $5,4 млрд. После этого компания переименовалась в Nebius Group, а Аркадий Волож вернулся на пост гендиректора. Тогда же он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой уход и разделение активов сравнил с «исходом из Египта».