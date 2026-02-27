Американцы впервые с 2001 года больше сочувствуют палестинцам, чем израильтянам

41% опрошенных американцев заявили, что в ситуации на Ближнем Востоке они больше симпатизируют палестинцам, 36% — что израильтянам. Это следует из данных опросной компании Gallup. Опрос проводился с 2–16 февраля, в нем приняли участие более 1 тыс. взрослых американцев.

Результаты исследования демонстрируют серьезный сдвиг в симпатиях американцев: в течение нескольких десятилетий — как минимум с 2001 года, когда Gallup стала проводить такие опросы,— израильтяне в них всегда опережали палестинцев. Максимальный разрыв за последние годы был в 2013-м: тогда 64% опрошенных заявили о симпатиях к израильтянам и лишь 12% — о «симпатиях» к палестинцам.

Как отмечают в Gallup, ситуация начала меняться в 2019 году. В течение войны в секторе Газа также все больше американцев выражали сочувствие палестинцам и все меньше — израильтянам. Эта тенденция проявляется во всех возрастных группах, но наиболее заметна среди молодых американцев: в группе от 18 до 34 лет 53% опрошенных больше симпатизируют палестинцам и только 23% — израильтянам. Для сравнения, среди опрошенных старше 55 лет 49% сочувствуют израильтянам и 31% — палестинцам.

Поддержка идеи создания палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа также достигла максимального показателя за несколько десятилетий — 57%. Для сравнения, в 2018 году эту идею поддерживало меньше половины американцев — 47%.

Яна Рождественская