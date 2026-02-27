В России за 10 лет стало на 1 млн меньше наркопотребителей

Число людей, употребляющих наркотики, в России с 2013 по 2023 год сократилось на 1 млн человек. Об этом на презентации доклада Международного комитета по контролю над наркотиками сообщила профессор Татьяна Клименко, директор филиала Центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

«За 10 лет в России число наркопотребителей снизилось с 2 млн 300 тыс. до 1 млн 300 тыс. человек. Это официальная цифра данных государственной статистики»,— рассказала госпожа Клименко (цитата по ТАСС).

По ее словам, общая заболеваемость наркоманией с 2012 по 2024 год упала в 1,4 раза, а первичная — в 2,8 раза. Меняется и возрастная структура: доля зависимых в группе 15–19 лет снижается, зато растет в категории 40–59 лет.

Эксперт отметила, что сейчас важно развивать систему реабилитации — как медицинской, так и социальной, и налаживать связь между ними. Проблемой остается регулирование частных реабилитационных центров. При этом сама наркологическая помощь в стране, по словам профессора Клименко, доступна всем.