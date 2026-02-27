Афганистан возобновил боевые действия на границе с Пакистаном

Вблизи афгано-пакистанской границы возобновились боестолкновения. Телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщил о начале «новой волны атак возмездия» на позиции пакистанской армии вдоль так называемой линии Дюранда. Эта граница не признается официальным Кабулом.

Бои, по данным канала, развернулись в нескольких районах провинции Хост. Кроме того, местные источники сообщают о «второй волне» операций афганских сил против блокпостов противника в соседней провинции Пактия.

Очередное обострение стало продолжением конфликта, вспыхнувшего в октябре 2025 года. Накануне Афганистан начал военную операцию по всему периметру спорной границы. В Кабуле заявили, что это ответ на бомбардировку афганской территории пакистанскими ВВС. В Исламабаде подтвердили, что открыли ответный огонь, а позже и вовсе объявили о состоянии «открытой войны» с соседом.

Стороны уже несколько раз пытались договориться о перемирии, но каждый раз мирные соглашения срывались. Причина конфликта остается прежней: Пакистан обвиняет афганские власти в том, что они укрывают на своей территории террористов. В Кабуле эти обвинения категорически отвергают.