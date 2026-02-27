Послу Финляндии заявлен протест из-за сожженного российского флага

Посла Финляндии в РФ Марью Лиивали вызвали 27 февраля в МИД России. Ей был заявлен протест из-за акции у посольства РФ в Финляндии 24 февраля. На ней несколько человек сожгли российский флаг.

«До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности», — сообщается на сайте российского МИДа.

Российская сторона заявила, что расценивает произошедшее как «вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России». В ведомстве подчеркнули, что финские правоохранительные органы должны были пресечь противоправные действия.