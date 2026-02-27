«Творческие работники сильно рискуют»

В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта. В частности, владельцы онлайн-кинотеатров будут обязаны прекратить демонстрацию подобных кинокартин. В документе не сказано, какие конкретно произведения находятся в зоне риска. Там есть лишь ссылка на общие определения традиционных ценностей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что под санкции может попасть абсолютно любая лента.

С 1 марта 2026 года в Российской Федерации вступает в силу закон о запрете фильмов, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности или их отрицают. Владельцам онлайн-кинотеатров предписано не допускать распространения подобной продукции. Естественно, возникает логичный вопрос: что же это за фильмы такие? Четкого ответа нет.

Закон отсылает нас к указу президента №809, который дает соответствующее определение российским духовно-нравственным ценностям. К таковым, в частности, относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, историческая память и единство народов России.

Иными словами, под запрет может попасть абсолютно любой фильм, ведь любое искусство в той или иной степени строится именно на человеческих несовершенствах, слабостях и сложностях характеров.

Люди создают семьи и разводятся. И, как ни странно, хотят жить хорошо, испытывая где-то порой острое желание отдать приоритет материальному, а не духовному. В последнее время даже Чебурашка и тот попал в опалу, не говоря уж о совершенно чуждых Бременских музыкантах. А Винни-Пух? Это вообще не наше произведение. К слову, сейчас очень популярны фильмы про бандитов или рок-идолов девяностых. Там как-то совсем сложно с традиционными ценностями. Как все это трактовать? Можно ли увидеть пропаганду или дискредитацию? Нет ответа.

Хорошо, давайте попробуем смоделировать идеальный фильм современной России. Крепкая семья, много детей. Все сидят за одним большим столом, улыбаются друг другу. Стол накрыт обильно, но не богато. Муж идет утром на работу и с радостью садится за руль отечественной машины. На трудовом посту он выдает план на пятилетку, в обед разоблачает врагов государства. Жена утром и вечером — с детьми. У них днем в садике — лекция о патриотизме, на стене правильные портреты. Впрочем, достаточно.

Теперь, внимание, вопрос: какой будет аудитория у подобных киношедевров? Сложно сказать. Тем не менее российскую публику нужно чем-то занимать, а режиссерам, киностудиям и кинотеатрам — зарабатывать. Поскольку увидеть нарушения можно везде, даже в смоделированном выше фильме, творческие работники сильно рискуют.

Как же найти оптимальное решение? Очень просто: учредить, вернее, вернуть институт комиссии Госкино и проверять произведения на соответствие традиционным ценностям. А лучше это делать на стадии сценария, дабы не тратить государственные деньги на съемки. К слову, в СССР кино было качественным и интересным. Не всё, конечно, но в целом порой кажется, что фильмы были лучше, чем сейчас. Так что нет худа без добра.

Дмитрий Дризе