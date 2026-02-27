Взятка обернулась посадкой

27 февраля Хамовнический райсуд столицы приговорил Сергея Червякова к семи годам колонии строгого режима, а также запретил ему занимать административные должности, связанные с исполнением госконтрактов, на три года. Ему вменяли в вину два эпизода дачи взятки в крупном размере.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По версии СКР, в 2019 году Минобороны заключило с директором компании «Чебоксарский завод “Металлист”» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на проведение опытно-конструкторских работ по гособоронзаказу.

В 2020 году, согласно фабуле обвинения, Сергей Червяков «в целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении заказа» передал начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву взятку на сумму более 1,8 млн руб.

Акты приемки работ были подписаны, что нанесло военному ведомству ущерб почти на 80 млн руб. Также по этому делу проходил начальник инженерной службы ракетных войск стратегического назначения полковник Владимир Хорошунов.

Господин Червяков вину не признал. Адвокат подсудимого заявил, что с решением суда он не согласен и намерен обжаловать приговор. По его словам, господин Червяков продал господам Вертелецкому и Макееву автомобили, взяткой следствие посчитало разницу между рыночной ценой транспорта и ценой, за которую их получили военные.

«По делу были проведены оценочные экспертизы, эксперты определили среднюю рыночную стоимость автомобилей без их осмотра по объявлениям, при этом приняли к расчету объявления с самыми высокими ценами, а в случае с Mercedes вообще сослались на объявления, которые они якобы нашли в 2024 году на сайте, который еще в 2021 году заблокировал Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы»,— сообщил защитник.

В ноябре 2025 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Владимиру Вертелецкому, который обвинялся в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа, десять лет.

Владимиру Хорошунову вменялась в вину только вторая статья УК, и он отсидит шесть лет. Процесс проходил в закрытом режиме.

Евгений Макеев заключил со следствием досудебное соглашение, дал показания, его дело было выделено в отдельное производство. В ноябре 2024 года он был осужден Хамовническим судом Москвы на четыре года условно.

Ефим Брянцев