Арест Гие Свердловскому продлили на два месяца

Арест Георгию Акоеву (известен как Гия Свердловский) продлили до 30 апреля, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Фото: Артем Путилов

Георгия Акоева задержали в конце октября 2025 года в ЖК «Квартал Федерация». Следствие полагает, что он имел был «вором в законе» и, вероятно, был последним носителем этого статуса на территории Свердловской области.

По предварительным данным, Гию Свердловского «короновали» по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского) — племянника известного криминального авторитета Деда Хасана. В 2008 году Георгий Акоев уже был осужден Ленинским районным судом на 11 лет по ч. 3 ст. 33, ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (организация разбоя).

Анна Капустина