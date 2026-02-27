С 1 марта в России запустят систему для борьбы с мошенниками «Антифрод»

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу пакет новых мер по борьбе с киберпреступлениями, направленных на повышение безопасности цифровой среды. Главным элементом обновленной системы защиты станет государственная информсистема (ГИС) «Антифрод», оператором которой выступает Минцифры, сообщили в пресс-службе ведомства.

ГИС «Антифрод» обеспечит оперативное взаимодействие между госорганами, операторами связи, банками и другими участниками рынка. Система позволит обмениваться сведениями о признаках противоправных действий для быстрого реагирования и блокировки потенциальных угроз еще на стадии подготовки мошеннических операций.

Также с 1 марта платежные организации, маркетплейсы, площадки объявлений и бюро кредитных историй смогут добровольно использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для удаленной идентификации клиентов при входе в приложения и личные кабинеты, а также при получении кредитной истории. Это упростит процесс авторизации и одновременно усилит защиту аккаунтов от несанкционированного доступа.

Предприниматели и компании, размещающие товары на маркетплейсах и сайтах объявлений, по желанию смогут пройти добровольную верификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). После подтверждения личности продавцы будут получать специальную отметку, что повысит прозрачность онлайн-торговли и доверие со стороны покупателей.

Важным изменением станут и новые требования к микрофинансовым организациям. С 1 марта МФО запрещается выдавать потребительские займы по упрощенной идентификации клиентов. При дистанционном обслуживании и оформлении займов станет обязательной аутентификация клиента через ЕБС. Для микрокредитных компаний аналогичное требование начнет действовать с 1 марта 2027 года.