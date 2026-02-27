ГОСТ заселяют в отели

В России появится новый ГОСТ для отелей. Стандарт начнет действовать с июня, пишет «РИА Новости», изучив документы Росстандарта. Ключевым изменением станет запрет на расположение гостиниц в жилых помещениях. В Росстандарте пояснили, что новый ГОСТ впервые устанавливает требования к отелям, гостиницам, базам отдыха и кемпингам, но не затрагивает гостевые дома.

Согласно документу, средства размещения могут находиться в капитальных и некапитальных строениях, а также на территориях объектов культурного наследия или заповедных зон. Но использовать квартиры или жилые дома под гостиничный бизнес теперь нельзя. Впрочем, такая норма уже действует, но часто игнорируются, говорит гендиректор юридической компании Urvista, владелец бутик-отеля «Чемодановъ» Алексей Петропольский:

«ГОСТов у нас много, но их использование является рекомендательным, если мы не говорим о ГОСТах Роспотребнадзора. Гостиница должна быть в нежилом помещении, с отдельным входом, там должна быть узаконена Мосжилинспекцией перепланировка, что у многих не соответствует действительности. Часть гостиниц вообще использует цокольные этажи, что по нормам и раньше не проходило, часть не согласовывает в Мосжилинспекции планировки, потому что их просто невозможно согласовать: к примеру, невозможно нарезать на 200 м, допустим, 20 туалетов. И минимальный размер номера по ГОСТу тоже мало кто соблюдает, если мы говорим о хостелах и отелях с одной или двумя звездами.

У нас есть закон об апартаментах, гостиницах, минимальных площадях, но это все носило рекомендательный характер. То есть фактически ссылаться на закон, чтобы штрафовать и закрывать их, было невозможно. Единственный закон, который действительно сильно повлиял на рынок — запрет размещать в жилых домах гостиницы. Тогда многие перевелись в краткосрочный наём. А многие гостиницы в жилых домах закрылись из-за проверок прокуратуры и МВД.

В целом все, кто хотел выйти из серой зоны, уже вышли, вопрос остался только к хостелам. В первую очередь это касается Санкт-Петербурга, где жилой фонд с огромными квартирами по 500-700 кв. м весь практически переделан в гостиницы, хостелы, которые в серой зоне находятся. И, конечно, они ни по ГОСТу не работают, ни по закону, который уже принят. И, наверное, все побережье Краснодарского края в 99% работает вне закона».

При этом проблема с хостелами в жилых домах есть и в столице. Как рассказал “Ъ FM” слушатель Аслан, бороться с ними почти что невозможно: «На первом этаже располагается хостел. И одна из проблем в том, что постояльцы часто меняются. И если некоторые из них ведут себя спокойно, то другие могут проявлять агрессию по отношению к жильцам. Также у некоторых из них есть личное авто, которое занимает парковку. Есть постояльцы, которые ведут себя агрессивно, распивают спиртные напитки прямо на лавочках возле дома. Это, естественно, мешает жильцам. А также запахи, которые идут по вентиляционной шахте в жилые квартиры. Мы неоднократно жаловались на это в управляющую компанию, та отправляла запросы. Но если исчезает одна проблема, появляется другая, и с этим бороться практически невозможно. На данный момент хостел работает в прежнем режиме, и изменить мы ничего не можем».

Что делать жильцам в таких случаях? Основатель и руководитель консалтинговой компании HCB Hotels, независимый эксперт гостиничного рынка Ангелина Самадова рекомендует обращаться с жалобой в налоговую службу: «Этот запрет неформально существует с 2014 года. С 2016 года уже официально запрет на размещение хостелов в жилых домах начали внедрять в различных регионах. Что происходит на рынке сейчас? Недобросовестные предприниматели стали видеть перспективы дополнительного заработка в своих жилых квартирах. По сути, хостелы — это флиппинговые квартиры, когда выкупают по пол-этажа, по этажу, и сдают эти квартиры посуточно. И с этим ГОСТ не сможет никак бороться однозначно, но с этим активно сейчас борется налоговая инфраструктура. Выявляются эти случаи, либо накладываются штрафы, либо приостанавливается действие льготной ипотеки, если эта квартира находится в ипотеке».

Для новых гостиниц высотой более пяти этажей предусмотрено обязательное наличие круглосуточного лифта. Также необходимо оборудовать специальные места для курения.

