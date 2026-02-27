Северная железная дорога победила в сетевом соревновании ОАО «РЖД» по итогам 2025 года

Северная железная дорога стала победителем сетевого соревнования ОАО «РЖД» по итогам 2025 года. 27 февраля в Ярославле состоялось награждение коллектива железной дороги за достигнутый результат. С победой в сетевом соревновании коллектив СЖД поздравил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, который находится на магистрали с рабочим визитом.

«В первую очередь отмечу эффективность пассажирского комплекса Северной магистрали и весомый вклад в развитие железнодорожного туризма в тесном сотрудничестве с регионами. Существенного успеха дорога добилась и в грузовой работе, достигла запланированного уровня погрузки, а по некоторым видам грузов добилась рекордных показателей за последние десять лет. Дорога на системной основе развивает контейнерные перевозки, занимает лидирующее положение на сети по объему перевозки контейнеров в экспортном сообщении»,— рассказал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

При определении магистралей-лидеров учитывается большое количество показателей работы, на основе которых составляется рейтинг. В рейтинговой оценке учтены состояние железнодорожного пути, выполнение расписания движения пассажирских и пригородных поездов, отсутствие случаев нарушений безопасности движения, надежность работы и производительность техники, работа с грузовладельцами. В 2025 году на Северной железной дороге погружено свыше 53 млн тонн грузов, отправлено 14,3 млн пассажиров.

«Первое место в соревновании — это результат добросовестной работы каждого железнодорожника, к нему мы шли целенаправленно. При поддержке руководства компании на магистрали проводится системная работа по усилению пропускной способности, повышению надежности инфраструктуры и качества транспортно-логистических услуг»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов. Начальник дороги поблагодарил за сотрудничество и готовность к диалогу руководителей субъектов Российской Федерации, благодаря взаимодействию с которыми развивается сфера услуг пассажирам и железнодорожные грузоперевозки для местной промышленности.

«Железнодорожное сообщение — одно из самых востребованных и динамично развивающихся в регионе, от него зависят и рост туристического потока, и развитие промышленности, со станций Северной магистрали в регионе в прошлом году отправлено 4,3 млн пассажиров и более 11 млн тонн грузов»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД» проходит по территории площадью более 1 млн кв. км с населением более 6 млн человек. Это Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская, Архангельская области, Республика Коми, а также часть территорий Владимирской, Тверской и Кировской областей. В регионах реализуются проекты развития железнодорожного транспорта. В Ивановской области реализованы проекты скоростного сообщения с Москвой и развития пригородной железнодорожной сети, к которой в текущем году добавятся новые остановочные пункты в черте города Иваново. В Архангельской области развиваются грузовые перевозки по Северному морскому пути и по железной дороге в ускоренных контейнерных поездах. В Вологодской области реализуются крупные инфраструктурные проекты для увеличения пропускной способности магистрали, для улучшения взаимодействия с местными промышленными гигантами — металлургическим и химическим комбинатами. В Республике Коми для обеспечения потребностей местных производителей и развития экспортного потенциала открыт обновленный грузовой терминал в Сыктывкаре. В Костромской области среди ключевых проектов компании «РЖД» — реконструкция вокзалов Кострома и Нерехта, развитие скоростного сообщения поездами «Ласточка», запуск «Электрички болельщиков» Ярославль – Кострома. Знаковыми проектами для Ярославской области стали строительство вокзала и развитие железнодорожного сообщения в Переславле-Залесском, развитие проекта «Городская электричка».

