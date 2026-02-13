Школу искусств могут построить в липецком Ельце за 183 млн рублей

Комитет градостроительства мэрии Ельца Липецкой области объявил аукцион по поиску подрядчика для строительства детской школы искусств в райцентре. Начальная цена составляет 183 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источник финансирования — средства федерального, областного и местного бюджетов. Работы необходимо выполнить в шесть этапов до 30 ноября 2027 года. Отдельные виды строительно-монтажных работ должны быть завершены до 25 декабря 2027-го.

Подрядчику предстоит выполнить земляные работы, заложить фундамент, построить двухэтажное здание, а также отделать его внутри и снаружи. В школе необходимо оборудовать системы вентиляции, водоснабжения, отопления, электроснабжения, сделать лифт, провести в здании интернет. Также подрядчик должен будет благоустроить территорию вокруг школы и озеленить ее.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 февраля. Итоги подведут 26 февраля.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что школу искусств в Воронеже отремонтирует липецкая стройфирма за 66 млн руб. Победителем аукциона стало ООО «Сервис строй-48» Константина Ткаченко.

Егор Якимов