В Екатеринбурге восстановили навигацию транспорта после ракетной опасности

В Екатеринбурге восстановили работу навигационных систем в общественном транспорте, сообщили в городском дептрансе. Она была нарушена из-за ограничений связи во время режима ракетной опасности.

«Передача навигационных данных восстановлена»,— указано в сообщении. Ранее после отмены ограничений работу большинства транспортных систем восстановили, однако наблюдались проблемы с электрическим транспортом.

В Свердловской области в течение полутора часов до 17.30 действовал режим ракетной опасности. В связи с ним были введены ограничения работы интернета, людям рекомендовали не выходить на улицу и найти укрытие.

Анна Капустина