Минюст объявил телережиссера Веру Кричевскую иностранным агентом

Министерство юстиции 27 февраля пополнило реестр иностранных агентов. В него включили телережиссера, продюсера Веру Кричевскую, активиста Максима Алиева, депутата Госсобрания Якутии Александра Иванова, интернет-ресурс «Республика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Кричевская (признана иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Вера Кричевская (признана иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди причины включения в реестр иностранных агентов Минюст указал:

Вера Кричевская — создавала и распространяла материалы иностранных агентов и нежелательных организаций;

Максим Алиев — создавал и распространял материалы иностранных агентов, пропагандировал ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено);

Александр Иванов — распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, взаимодействовал с иностранными агентами;

«Республика» — распространяла материалы иностранных агентов, нежелательных организаций, «ресурс создан при поддержке иностранной организации».

С учетом включенных лиц реестр иностранных агентов насчитывает 1159 позиций — граждане и организации. За неисполнение обязанностей иностранного агента предусмотрена уголовная ответственность.