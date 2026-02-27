Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минюст объявил телережиссера Веру Кричевскую иностранным агентом

Министерство юстиции 27 февраля пополнило реестр иностранных агентов. В него включили телережиссера, продюсера Веру Кричевскую, активиста Максима Алиева, депутата Госсобрания Якутии Александра Иванова, интернет-ресурс «Республика».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди причины включения в реестр иностранных агентов Минюст указал:

  • Вера Кричевская — создавала и распространяла материалы иностранных агентов и нежелательных организаций;
  • Максим Алиев — создавал и распространял материалы иностранных агентов, пропагандировал ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено);
  • Александр Иванов — распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, взаимодействовал с иностранными агентами;
  • «Республика» — распространяла материалы иностранных агентов, нежелательных организаций, «ресурс создан при поддержке иностранной организации».

С учетом включенных лиц реестр иностранных агентов насчитывает 1159 позиций — граждане и организации. За неисполнение обязанностей иностранного агента предусмотрена уголовная ответственность.

