Ставропольская прокуратура направила в суд дело о хищении 165 млн рублей у фонда ОМС

В Ставропольском крае завершилось расследование крупной аферы с участием должностных лиц Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии и четырех санаториев на Кавказских Минеральных Водах, сообщает пресс-служба Прокуратуры СК.

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение, а уголовное дело направили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Общий ущерб, по данным следствия, превышает 165 млн руб., перечисленных Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации в рамках программ государственного медицинского обеспечения.

По версии следствия, фигуранты действовали в составе организованной группы и использовали свои служебные положения в медицинских и курортных учреждениях. В медицинские карты пациентов вносили ложные сведения о получении дорогостоящей специализированной реабилитационной помощи, которая либо не оказывалась вовсе, либо предоставлялась в существенно упрощенном виде. На основании сфальсифицированных документов Фонд ОМС перечислял деньги на расчетные счета научного центра, считая, что пациенты получают полный объём курортной реабилитации по нормативам финансирования.

Особенность схемы — в ее продолжительности и масштабе. По данным ГУ МВД по Ставропольскому краю, в течение ряда лет работники медцентра и санаториев завышали диагнозы и искусственным образом расширяли перечень реабилитационных услуг, чтобы соответствовать более высоким тарифам. В ряде случаев пациенты не были в курсе, что их диагнозы и прогнозы были намеренно ужесточены и что в картах фигурируют процедуры, которые они фактически не проходили. В результате Фонд ОМС систематически осуществлял выплаты за услуги, которые по факту не полностью или не вовсе оказывались.

Уголовное дело квалифицируют по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере и в составе организованной группы. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, значительные штрафы и возможное лишение права занимать руководящие должности в медицинских и бюджетных организациях.

Станислав Маслаков