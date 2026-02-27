Экс-ректора НГПУ Александра Федорова приговорили к пяти годам колонии

Бывшего ректора Нижегородского педуниверситета имени Минина (НГПУ) и Балтийского университета имени Канта Александра Федорова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в присвоении по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

Бывший ректор БФУ имени Иммануила Канта Александр Федоров на заседании суда

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Бывший ректор БФУ имени Иммануила Канта Александр Федоров на заседании суда

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Установлено, что с декабря 2019 по июль 2024 года Александр Федоров и его заместитель в калининградском вузе Елена Мялкина похитили 35,1 млн руб., выписанных в качестве премий сотрудникам. В преступную схему было вовлечено еще 20 сотрудников вуза.

На стадии предварительного следствия ректор в полном объеме возместил материальный ущерб.

Его заместителя приговорили к трем годам колонии.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Федоров возглавил вуз в Калининграде в 2020 году. До этого восемь лет руководил нижегородским педуниверситетом.

Галина Шамберина