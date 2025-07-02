Уголовное дело в отношении экс-ректора НГПУ Александра Федорова направили в суд

СУ СКР по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении Александра Федорова, бывшего в разное время ректором Нижегородского педуниверситета имени Минина и Балтийского университета имени Канта. Об этом сообщили в ведомстве 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Вместе с его заместителем в калининградском вузе Еленой Мялкиной бывшего ректора обвиняют в присвоении в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Как полагает следствие, с декабря 2019 по июль 2024 года фигуранты похитили 35,1 млн руб., выписанных в качестве премий сотрудникам. В преступную схему было вовлечено еще 20 сотрудников вуза.

На стадии предварительного следствия Александр Федоров добровольно возместил весь ущерб.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Федоров возглавил вуз в Калининграде в 2020 году. До этого восемь лет руководил нижегородским педуниверситетом.

Фигурантов арестовали в июле 2024 года. На тот момент им инкриминировали присвоение 18 млн руб. Позднее следствие насчитало ущерб еще на 4,1 млн.

Галина Шамберина