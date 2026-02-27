Бывшего проректора БФУ приговорили к трем годам колонии

Ленинградский районный суд Калининграда признал бывшего проректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта Елену Мялкину виновной по делу о присвоении денег в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Мялкину приговорили к трем годам колонии общего режима и назначили ей штраф в 300 тыс. руб. Ущерб вузу оценен в 35,1 млн руб., следует из материалов дела.

С декабря 2019-го по июль 2024 года бывший ректор вуза Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам. Премии, по версии следствия, присваивали и расходовали на личные нужды. В схему были вовлечены 20 работников.