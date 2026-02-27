Французская Sucden опровергла данные о продаже «Газпромбанку» бизнеса в России

Французская сахарная компания Sucden не намерена уходить из России и продавать бизнес в стране. Об этом заявил гендиректор ООО «СДС» (российская «дочка» Sucden) Этьен Пеллетье в ответ на публикации о якобы ведущихся переговорах о продаже с «Газпромбанком». Ответ компании опубликовала пресс-служба Союзроссахара.

Сегодня «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что «Газпромбанк» предложил Sucden войти в капитал ее российской «дочки». По словам одного из собеседников издания, банк хочет выкупить как долю в российском предприятии, так и весь бизнес французской компании в России. Позднее пресс-служба «Газпромбанка» опровергла в комментарии «Ведомостям» переговоры с Sucden.

Sucden принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, завод «Атмис» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае. В год предприятия производят более 800 тыс. т белого сахара, 240 тыс. т мелассы (черной патоки) и 240 тыс. т сухого свекловичного жома. Под управлением компании находятся около 260 тыс. га сельхозземель, где она выращивает сахарную свеклу, зерновые и масличные культуры.

В начале февраля французские СМИ, в том числе Mediapart, писали, что «дочки» Sucden отправляли российской армии технику для использования в вооруженном конфликте с Украиной. Sucden начала внутреннее расследование.