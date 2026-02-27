Глава Ставрополья анонсировал старт авиасообщения со странами Азии и Южной Америки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о планах превратить аэропорт Минеральных Вод в международный хаб с рейсами в Азию и Южную Америку. Он сделал это заявление на мероприятии «Открытый диалог» в национальном центре «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Владимир Владимиров подчеркнул, что в прошлом году в аэропорту построили новый терминал, который теперь переоборудуют под международные рейсы. Премьер Михаил Мишустин лично осмотрел объект в мае 2025 года и высоко оценил качество работ. Его площадь достигла 28–30 тыс. кв. м, а пропускная способность выросла до 1000 пассажиров в час или 3,8 млн в год. Аэропорт уже обслуживает 43 внутренних и 19 международных рейсов, а пассажиропоток в 2024 году превысил 4,8 млн человек с ростом на 0,6% за десять месяцев.

Регион активно расширяет маршрутную сеть. Туристы чаще всего прилетают из Дубая, Турции и стран СНГ, но власти поэтапно осваивают Азию. Вначале запустят рейсы в Шри-Ланку, Таиланд и Индию, а внутри страны добавят Калининград, Мурманск, Иркутск, Хабаровск, Ухту, Киров, Курган, Владивосток, Архангельск. Ранее губернатор говорил о 10–15 новых направлениях из Минвод и Ставрополя, включая Самару и Уфу; ведут переговоры с авиакомпаниями. К 2030 году пассажиропоток в Минводах достигнет 5,6 млн человек. Планируется запуск рейсов в страны Азии, а также Латинской Америки, с которой у РФ в настоящее время нет прямого авиасообщения.

Власти продолжают модернизацию: реконструируют взлетно-посадочную полосу и перрон в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», а в Ставрополе международный терминал откроют в 2027 году.

Станислав Маслаков