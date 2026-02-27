Новак: Россия будет стремиться к дисконту на свою нефть в $10 за баррель

Россия будет стремиться снижать дисконт на свою нефть примерно до $10 за баррель. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«В лучшие времена, я имею в виду в досанкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около $10 за баррель. И мы будем стремиться к тому, чтобы эта цифра снижалась примерно до этого уровня, работаем в этом направлении»,— сказал вице-премьер на открытой встрече со студентами в «Сириусе» (цитата по ТАСС).

Сейчас российская нефть стоит меньше, чем было запланировано в прогнозе социально-экономического развития, сказал Александр Новак. По его словам, это связано в том числе со снижением цены на нефть марок Brent и Urals, что вызвано перенаправлением российской продукции на более дальние рынки. Это, в свою очередь, влечет большие расходы на транспортировку, добавил вице-премьер.