Белорусский миллиардер стал спонсором показа гобелена из Байё в Британском музее
В Британском музее пройдет выставка, на которой можно будет увидеть гобелен из Байё, изображающий нормандское вторжение в Англию в 1066 году и битву при Гастингсе. Одним из спонсоров показа стал американо-белорусский миллиардер Игорь Тульчинский.
Игорь Тульчинский
По данным Financial Times, спонсорское соглашение с Игорем Тульчинским является одним из крупнейших для выставок за всю 273-летнюю историю музея. Британский музей и сам миллиардер, проживающий в США и управляющий хедж-фондом WorldQuant, не комментируют размер спонсорской поддержки. Однако источники FT утверждают, что музей рассчитывал получить примерно £5 млн.
По наиболее распространенной версии, 70-метровый гобелен был создан в 1070-х годах в Англии. В настоящее время он выставлен в специальном музее в городе Байё в Нормандии. В 2007 году ЮНЕСКО включила гобелен из Байё в реестр «Память мира».