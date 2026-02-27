«Рондо», «Кара Карамазовых» и «Граница»

В Челябинске на ближайшей неделе пройдут концерты звезд 70-80-х, Александра Иванова с группой «Рондо», Евы Власовой, симфонического оркестра с исполнением песен Sting, а также фолк-группы Nytt Land. В театрах покажут спектакли «Любовь и голуби», «Страна Туки-Луки», «Кара Карамазовых» и «Олеся», а в кинотеатрах выйдут фильмы «Наследник», «Царевна-лягушка 2», «Тюльпаны» и «Граница».



Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 4 марта пройдет концерт «Легенды ВИА 70–80, Мы из СССР». В выступлении примут участие действующие и бывшие артисты известных вокально-инструментальных ансамблей — Валерий Ярушин, Евгений Войнов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон. Для челябинцев исполнят известные песни «Мой адрес — Советский Союз», «Люди встречаются…», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Как прекрасен этот мир», «Кто тебе сказал?», «Там, где клен шумит» и многие другие. Стоимость билета 2,9-3,1 тыс. руб. 6+

В концертном зале «Таганай» 5 марта выступит рок-певец Александр Иванов со своей группой «Рондо». Коллектив сыграет для челябинцев в честь 40-летия на сцене. Поклонники творчества «Рондо» услышат известные песни «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» и многие другие. Стоимость билета от 3 тыс. до 8 тыс. руб. 12+

В Центре международной торговли 5 марта пройдет концерт певицы Евы Власовой. Во время выступления артистка исполнит песни «Танцуй вопреки», «Не вариант», «Ты счастлива», «Розовый фламинго» и другие хиты. Стоимость билета – от 2,5 тыс. до 15 тыс. руб. 12+.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 6 марта выступит Петербургский большой эстрадно-симфонический оркестр под управлением пианиста Артема Тетерина. Он исполнит самые популярные произведения из репертуара французского композитора Поля Мориа. Стоимость билета от 3 тыс. до 4,7 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 6 марта выступит фолк-группа Nytt Land. Она презентует новый альбом Aba Khan («Медвежья кровь»), который посвящен бескрайним степям, суровым лесам и древним традициям коренных жителей Сибири. На его создание ушло два года. Группа не просто написала песни, но и провела целую исследовательскую работу, изучая древние тексты, беседуя с носителями традиций и шаманами, посещая священные места. В основу текстов же вошли обрядовые песни и мифология сибирских народов. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 2,2 тыс. руб. 16+

В Центре международной торговли 6 марта пройдет трибьют-шоу Desert Rose Symphony. Группа All 4 One совместно с симфоническом оркестром Palladium исполнят программу, посвященную творчеству артиста Sting. Для челябинцев исполнят песни Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne, Desert Rose, All for Love и другие композиции в уникальных аранжировках. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 3,6 тыс. руб. 6+

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 2 марта состоится спектакль «Любовь и голуби». История, знакомая многим по одноименному фильму режиссера Владимира Меньшова, теперь развернется на сцене в виде музыкальной постановки. Авторы спектакля отмечают, что актеры не только сыграют, но и споют для зрителей. В спектакле примут участие именитые артисты — Михаил Жигалов, Ольга Прокофьева, Раиса Рязанова, Сергей Маховиков и многие другие. Стоимость билета от 2,4 тыс. до 3,9 тыс. руб. 12+

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

В «Новом художественном театре» с 26 февраля по 3 марта пройдет 13 Международный театральный фестиваль-лаборатория «Человек театра». В рамках мероприятия 3 марта на площадке НХТ театральная мастерская «Страна Туки-Луки» из Перми представит спектакль «Пугачев» по произведению Сергея Есенина. Шесть странников рассказывают историю Емельяна Пугачева и его соратников. Зрителям предстоит разобраться, кто наши главные герои? Скоморохи, юродивые, крестьяне, разбойники или предатели родины. Стоимость билета 300-500 руб. 16+

В рамках фестиваля 3 марта в Камерном театре также покажут спектакль «Кара Карамазовых» (Ульяновский драматический театр Гончарова). В центре сюжета — суд над Дмитрием Карамазовым, обвиняемым в убийстве собственного отца. Зрители здесь становятся «присяжными заседателями». Им предстоит провести глубокое исследование человеческой души, проанализировать запутанную любовную линию и саму историю убийства. Стоимость билета 500-1500 руб. 18+

В Молодежном театре 7 марта пройдет премьера спектакля «Олеся» по повести Александра Куприна. Молодой писатель из Петербурга Иван, человек, знакомый с цивилизацией, пересекается с девушкой Олесей, живущей по совсем другим законам — по законам природы и сердца. Свой взгляд на произведение Александра Куприна представит режиссер Аскар Галимов. Стоимость билета 600-1200 руб. 12+

Выставки

В Центре международной торговли 28 февраля и 1 марта пройдет очередной «ЧЕ Маркет». Для челябинцев будут доступны три зала с дизайнерской одеждой, различными изделиями и косметикой ручной работы, фотозонами и деликатесами. Стоимость билета 100 руб. на все дни маркета.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 5 марта будут показывать фильм «Наследник». Беккет в исполнении Глена Пауэлла мечтает унаследовать миллиардное состояние клана Редфеллоу, хотя глава рода и отрекся от него еще до рождения. Чтобы добраться до роскошных особняков и частных самолетов, герою придется «спилить» несколько ветвей семейного древа и изощренно устранить семерых избалованных богачей на своем пути. 18+

С 5 марта в кинотеатрах Челябинска выйдет фильм «Царевна-лягушка 2» с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях. Сняв проклятие Кощея, Иван и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе, но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло и похищает невесту. Чтобы спасти возлюбленную, Иван вместе с сестрой Варей отправляется в Тмутараканское царство. 6+

В челябинских кинотеатрах с 5 марта также можно посмотреть фильм «К себе нежно». Успешный хирург-отоларинголог Надя к сорока годам осознает, что совершенно разучилась слышать саму себя. Оставшись после ухода мужа с дочерью в квартире свекрови, героиня решается на кардинальные перемены, чтобы вновь обрести собственный голос и увидеть скрытую красоту мира. Ей предстоит пройти через шесть «уроков нежности», каждый из которых станет шагом к долгожданной встрече с собой и новой надежде. Главную роль сыграла Карина Разумовская. 16+

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

С 5 марта в прокат выйдет фильм «Тюльпаны». Он расскажет пять историй, которые объединяет одно — 8 марта и таинственный даритель цветов. В списке актеров — Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Слава Копейкин, Варвара Щербакова, Гоша Куценко. 12+

В кинотеатрах Челябинска с 5 марта выйдет фильм ужасов «Граница». Отец и дочь обустраивают дом вдали от цивилизации. Внезапно к ним из леса приходит таинственная гостья. Теперь она охотится за девочкой и пытается забрать мужчину с собой в лесную глушь. В ролях сыграли Вячеслав Шатненко, Лилиана Петрова и Ева Кузьменко. 18+

