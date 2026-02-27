Денис Паслер поручил усилить меры защиты к Международному фестивалю молодежи

Глава Свердловской области Денис Паслер во время заседания антитеррористической комиссии поручил улучшить защиту транспортной инфраструктуры, сообщили в департаменте информационной политики региона. Меры связаны с проведением Международного фестиваля молодежи с 11 по 17 сентября.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«При проведении крупных статусных мероприятий, таких как предстоящий Международный фестиваль молодежи, все вопросы безопасности должны быть отработаны. Здесь нет и не может быть мелочей»,— сказал глава региона. По его словам, безопасность необходимо обеспечить не только в аэропорту, но и в других транспортных узлах.

Помимо этого, на заседании рассмотрели вопросы безопасности образовательных и медицинских учреждений. Глава региона поручил уделить внимание профилактике деструктивного поведения учащихся из-за частых случаев агрессии в школах, которые фиксируют в России. Он добавил, что в школах нужно принять дополнительные меры безопасности.

Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре, должен собрать 10 тыс. участников из 190 стран. Их примет кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией», а участники будут разделены по разным отраслям деятельности.

Анна Капустина