Фавн без отдыха

На сцене Кремлевского дворца состоялся гала-концерт под названием «Танец без имени». При этом публика шла как раз на имя: Ильдар Гайнутдинов, один из самых медийных и популярных танцовщиков, таким образом отпраздновал свое 25-летие. Многогранности его дарования дивилась Татьяна Кузнецова.

Танцовщики не дают бенефисы в 25 лет: в этом возрасте репертуар еще только набирают. Да и едва ли молодой артист сможет собрать зал, особенно столь гигантский и невыигрышный.

Но Ильдар Гайнутдинов — исключение из правил. Профессионалом он стал в 14 лет, когда Алла Духова официально зачислила его солистом в свой «Toдес» — в школе при ансамбле мальчик занимался с 7 лет. С тринадцати уже выступал на всевозможных конкурсах, в пятнадцать добился первой телевизионной победы.

С шестнадцати лет Ильдар Гайнутдинов ставил номера и целые программы, снимался в кино, был героем фотовыставок, танцевал в Монако и в Голливуде — словом, стал телезвездой и медийной персоной.

А в 22 года впервые встал к балетному станку: продюсер компании MuzArts Юрий Баранов, оценив его феноменальные данные, позвал в свои балетные проекты. Все заслуги и умения — владение акробатикой, хип-хопом, стрит-дансом и прочее —обнулились в одночасье: кумир миллионов не знал, как держать руки, как поднимать ноги, как делать элементарный battement tendu.

Он сутками пропадал в зале, и через два месяца неистовой работы смог выйти на сцену на равных с премьерами и примами Большого театра. Более того — произвел фурор в «Фавне» Сиди Ларби Шеркауи, современной версии спектакля Нижинского-Дебюсси. С тех пор к его широкой известности добавилась и узкая — в балетных кругах.

«Танцем без имени» Ильдар Гайнутдинов назвал кремлевский вечер сам, ибо считает, что «танец не нуждается в имени — он сам дает имя чувствам и эмоциям».

Дуэт с тем же названием в постановке Павла Глухова открывал концерт и предлагал иное значение: «безымянный». Казалось, эти острые углы адажио, оттяжки на обводках, подкрутки за плечи виданы-перевиданы не один раз. И даже погруженный в балетное священнодействие герой вечера вместе с умной и тонкой балериной Большого Екатериной Крысановой, пребывающей в прекрасной форме, не смогли наделить «чувствами и эмоциями» своих усредненных персонажей (как выяснилось — Артемиду и Аполлона).

Впрочем, слабое по хореографии соло Воланда из балета «Мастер и Маргарита» (эту роль он пару раз исполнил в Большом) Ильдар станцевал с потаенной силой и неподдельным величием, доказав, что может обойтись и без качественной хореографии. Ну а в качественной — том самом «Фавне» — был совершенно неотразим.

Его уникальное тело — потрясающей лепки, пластичное, будто бескостное — отражало все: удивление, любопытство, восторг и самые мимолетные реакции неискушенного существа, познающего себя в первом любовном соитии. Рядом с этим порождением дикой природы точеное тельце Елизаветы Кокоревой казалось слишком цивилизованными.

Элитарная — балетная — часть закончилась в первом отделении «Танца без имени». Второе, в котором Ильдар Гайнутдинов отдавал долг своей альма-матер — компании «Тодес», а также олимпийским чемпионкам — партнершам по бывшим проектам, предназначалась фанатам, полюбившим его задолго до балетных подвигов.

Три дуэта — с чемпионкой по синхронному плаванию Марией Шурочкиной, с чемпионкой-гимнасткой Евгенией Канаевой, с чемпионкой-фигуристкой Евгенией Медведевой — Ильдар поставил сам, учитывая возможности партнерш. Выглядело это как шоу «Танцы со звездами». Самым трогательным (и самым беспомощным) оказалось любовное адажио с Евгенией Медведевой. Самым сложным — дуэт с Канаевой, в котором обоими участниками в промежутках между непростыми поддержками и закрученными позами были использованы все гимнастические снаряды.

Но лидерство в этом отделении захватил «Тодес» с четырьмя разноплановыми, но одинаково убойными по энергетике номерами. Хореограф Алла Духова, соединив оптимизм, темперамент и стройность танцев Игоря Моисеева с открытой патетикой балетов Бориса Эйфмана, создала идеальный образчик тоталитарного танц-искусства.

Этот агрессивный напор вымуштрованного строя яростно танцующих людей, адреналиновый выброс массовой энергии, отчаянность акробатических трюков идут у нас на ура и почитаются «современным танцем». Танцовщика Ильдара Гайнутдинова, сумевшего к 25 годам вырваться из этой играющей мускулами «современности» к более тонким телесным материям, действительно следует поздравить — с творческой зрелостью.