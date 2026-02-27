Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фавн без отдыха

Ильдар Гайнутдинов отпраздновал 25-летие в Кремле

На сцене Кремлевского дворца состоялся гала-концерт под названием «Танец без имени». При этом публика шла как раз на имя: Ильдар Гайнутдинов, один из самых медийных и популярных танцовщиков, таким образом отпраздновал свое 25-летие. Многогранности его дарования дивилась Татьяна Кузнецова.

Олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину Ильдар Гайнутдинов вытащил из воды на свет рампы

Олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину Ильдар Гайнутдинов вытащил из воды на свет рампы

Олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину Ильдар Гайнутдинов вытащил из воды на свет рампы

Танцовщики не дают бенефисы в 25 лет: в этом возрасте репертуар еще только набирают. Да и едва ли молодой артист сможет собрать зал, особенно столь гигантский и невыигрышный.

Но Ильдар Гайнутдинов — исключение из правил. Профессионалом он стал в 14 лет, когда Алла Духова официально зачислила его солистом в свой «Toдес» — в школе при ансамбле мальчик занимался с 7 лет. С тринадцати уже выступал на всевозможных конкурсах, в пятнадцать добился первой телевизионной победы.

С шестнадцати лет Ильдар Гайнутдинов ставил номера и целые программы, снимался в кино, был героем фотовыставок, танцевал в Монако и в Голливуде — словом, стал телезвездой и медийной персоной.

А в 22 года впервые встал к балетному станку: продюсер компании MuzArts Юрий Баранов, оценив его феноменальные данные, позвал в свои балетные проекты. Все заслуги и умения — владение акробатикой, хип-хопом, стрит-дансом и прочее —обнулились в одночасье: кумир миллионов не знал, как держать руки, как поднимать ноги, как делать элементарный battement tendu.

Он сутками пропадал в зале, и через два месяца неистовой работы смог выйти на сцену на равных с премьерами и примами Большого театра. Более того — произвел фурор в «Фавне» Сиди Ларби Шеркауи, современной версии спектакля Нижинского-Дебюсси. С тех пор к его широкой известности добавилась и узкая — в балетных кругах.

«Танцем без имени» Ильдар Гайнутдинов назвал кремлевский вечер сам, ибо считает, что «танец не нуждается в имени — он сам дает имя чувствам и эмоциям».

Дуэт с тем же названием в постановке Павла Глухова открывал концерт и предлагал иное значение: «безымянный». Казалось, эти острые углы адажио, оттяжки на обводках, подкрутки за плечи виданы-перевиданы не один раз. И даже погруженный в балетное священнодействие герой вечера вместе с умной и тонкой балериной Большого Екатериной Крысановой, пребывающей в прекрасной форме, не смогли наделить «чувствами и эмоциями» своих усредненных персонажей (как выяснилось — Артемиду и Аполлона).

Впрочем, слабое по хореографии соло Воланда из балета «Мастер и Маргарита» (эту роль он пару раз исполнил в Большом) Ильдар станцевал с потаенной силой и неподдельным величием, доказав, что может обойтись и без качественной хореографии. Ну а в качественной — том самом «Фавне» — был совершенно неотразим.

Его уникальное тело — потрясающей лепки, пластичное, будто бескостное — отражало все: удивление, любопытство, восторг и самые мимолетные реакции неискушенного существа, познающего себя в первом любовном соитии. Рядом с этим порождением дикой природы точеное тельце Елизаветы Кокоревой казалось слишком цивилизованными.

Элитарная — балетная — часть закончилась в первом отделении «Танца без имени». Второе, в котором Ильдар Гайнутдинов отдавал долг своей альма-матер — компании «Тодес», а также олимпийским чемпионкам — партнершам по бывшим проектам, предназначалась фанатам, полюбившим его задолго до балетных подвигов.

Три дуэта — с чемпионкой по синхронному плаванию Марией Шурочкиной, с чемпионкой-гимнасткой Евгенией Канаевой, с чемпионкой-фигуристкой Евгенией Медведевой — Ильдар поставил сам, учитывая возможности партнерш. Выглядело это как шоу «Танцы со звездами». Самым трогательным (и самым беспомощным) оказалось любовное адажио с Евгенией Медведевой. Самым сложным — дуэт с Канаевой, в котором обоими участниками в промежутках между непростыми поддержками и закрученными позами были использованы все гимнастические снаряды.

Гала-концерт хореографа Ильдара Гайнутдинова «Танец без имени» в Кремлевском дворце

Гала-концерт хореографа Ильдара Гайнутдинова «Танец без имени» в Кремлевском дворце

Гала-концерт хореографа Ильдара Гайнутдинова «Танец без имени» в Кремлевском дворце

Но лидерство в этом отделении захватил «Тодес» с четырьмя разноплановыми, но одинаково убойными по энергетике номерами. Хореограф Алла Духова, соединив оптимизм, темперамент и стройность танцев Игоря Моисеева с открытой патетикой балетов Бориса Эйфмана, создала идеальный образчик тоталитарного танц-искусства.

Этот агрессивный напор вымуштрованного строя яростно танцующих людей, адреналиновый выброс массовой энергии, отчаянность акробатических трюков идут у нас на ура и почитаются «современным танцем». Танцовщика Ильдара Гайнутдинова, сумевшего к 25 годам вырваться из этой играющей мускулами «современности» к более тонким телесным материям, действительно следует поздравить — с творческой зрелостью.

