Бывший директор завода «Металлист» получил семь лет за дачу взятки

Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего директора АО «Чебоксарский завод "Металлист"» Сергея Червякова к семи годам колонии строгого режима, а также запретил ему занимать должности, связанные с исполнением госконтрактов, на три года.

По версии обвинения, в 2019 году Минобороны заключило с директором компании «Чебоксарский завод "Металлист"» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на проведение опытно-конструкторских работ по гособоронзаказу. В 2020 году, согласно фабуле обвинения, Сергей Червяков «в целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении заказа» передал начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву взятку на сумму более 1,8 млн руб. Акты приемки работ были подписаны. Также по этому делу проходил начальник инженерной службы ракетных войск стратегического назначения полковник Владимир Хорошунов.

Червяков вину не признает. Адвокат подсудимого заявил, что с решением суда он не согласен и намерен обжаловать приговор. По его словам, Червяков продал Вертелецкому и Макееву автомобили, взяткой следствие посчитало разницу между рыночной ценой транспорта, как ее определила товароведческая экспертиза, и ценой, за которую их получили Вертелецкий и Хорошунов.

Ранее 2-й Западный окружной суд приговорил Владимира Вертелецкого и Владимира Хорошунова к десяти и шести годам колонии соответственно.

Евгений Макеев заключил со следствием досудебное соглашение, дал показания и был осужден Хамовническим судом Москвы на четыре года условно.

