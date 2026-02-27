Семь человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком в Подмосковье

В Ступинском округе Подмосковья произошло ДТП с участием маршрутки «Газель» и грузовика. При лобовом столкновении двух авто пострадали семь человек. У них травмы различной степени тяжести, сообщили в Telegram-канале Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Четверо раненых доставлены в Подольскую областную клиническую больницу. Среди них — мужчина с переломом позвоночника и ушибом грудной клетки, а также три женщины с черепно-мозговыми травмами. Еще три женщины обратились в травмпункт Ступино. Водители грузовика и маршрутки в медпомощи не нуждались.

Авария произошла утром. Грузовик столкнулся с «Газелью», следовавшей по маршруту Михнево — Малино. В салоне маршрутки находились 15 пассажиров.