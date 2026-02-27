Роман Пелевина «Лампа Мафусаила» запретили в Белоруссии

Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» в Белоруссии признали способным нанести вред национальным интересам и запретили к распространению. Произведение внесли в список запрещенных книг белорусского Министерства информации.

Сейчас перечень насчитывает 241 произведение. Среди них — романы Владимира Сорокина «День опричника», «Сахарный Кремль», «Тридцатая любовь Марины» и «Наследие», «120 дней Содома» Маркиза де Сада, «Токийский гуль: zakki» Cуи Исида, «Колыбельная» Чака Паланика, «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум, «Прощай, Берлин!» Кристофера Ишервуда. Кроме того, в список входят четыре произведения Уильяма Берроуза, в том числе «Голый завтрак» и «Джанки», и девять — Ирвина Уэлша, включая «На игле» и «Кошмары Аиста Марабу».

Книга «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» впервые была опубликована издательством «Эксмо» в 2016 году. В центре повествования — три поколения дворянской семьи Можайских, служащие стране в XIX, XX и XXI веках.