Суд оштрафовал Ярославский ТЮЗ на 200 тысяч рублей

Кировский районный суд Ярославля признал ГУК ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В С. Розова» виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Театру назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Санкция статьи предусматривала штраф от 400 до 800 тыс. руб., однако судом установлено наличие обстоятельств для снижения размере штрафа. «Ъ-Ярославль» сообщал, что протокол об административном правонарушении был составлен региональным управлением МЧС. Он указывал на частичное отсутствие на лестничных клетках световых проемов, необеспеченность исправного состояния системы противодымной вентиляции в зрительное зале и отсутствие на сцене пожарных извещателей свыше отметки в 9 метров.

23 декабря 2025 года суд также признал ТЮЗ виновным в нарушении требований пожарной безопасности. Тогда в качестве наказания было назначено административное приостановление деятельности в помещениях театра на 30 суток.

Капремонт ТЮЗа начался в 2022 году в рамках нацпроекта. На работы потрачено около 1 млрд руб., в том числе 800 млн — федеральные средства. Ремонт завершили в 2024 году, но театр возобновил работу только 15 февраля 2026 года из-за проведения дополнительных работ.

24 февраля областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при проведении ремонта. Под домашний арест были отправлены замдиректора театра Светлана Жилкина и руководитель подрядной организации Алексей Пономарев.