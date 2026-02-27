Совет ЕС вновь ввел санкции против предприятия «Белшина»

Совет Евросоюза возобновил санкции в отношении белорусского предприятия «Белшина», несмотря на решение Суда ЕС об отмене ограничений в 2024 году. Информация опубликована в «Официальном журнале Евросоюза».

Совет ЕС обвинил компанию в поддержке и финансировании Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко. Также с обновленными формулировками в черный список Евросоюза внесены семь ведущих белорусских промышленных компаний и 54 должностных лица.

«Белшина» — один из крупнейших производителей в шинной отрасли. 20 марта 2024 года Суд ЕС общей юрисдикции аннулировал решения Совета Евросоюза о санкционных мерах против «Белшины» и обязал его оплатить все судебные издержки. Внесение компаний в черный список или изменение формулировок применяется Советом ЕС, чтобы исключить отмену санкций в судебном порядке.