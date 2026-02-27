В Оренбургской области отменили режим ракетной опасности и план «Ковер», сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О том, что в Оренбуржье, как и в ряде других регионов, объявлена ракетная опасность, стало известно около 13:30 (MSK+2). Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам или укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В воздушном пространстве ввели режим ограничений — план «Ковёр». Аэропорт Оренбурга не принимал и не отправлял рейсы.

Режим ракетной опасности сегодня вводили в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Свердловской, Белгородской, Ростовской и Пензенской областях, Пермском крае. Правительство Чувашии сообщило, что регион пытались атаковать две ракеты.

Сабрина Самедова