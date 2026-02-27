Новак: за 2025 год Россия экспортировала 238 млн тонн нефти

Экспорт нефти из России за 2025 год достиг 238 млн т — это на 1% меньше, чем годом ранее. Экспорт нефтепродуктов сократился на 7% и составил 114 млн т. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во время презентации на лектории «Большие идеи» в образовательном центре «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам удалось сохранить объемы экспортируемой нефти. Наши партнеры с удовольствием покупают российскую нефть, потому что она и качественная, и надежная»,— заявил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Новак отметил, что Россия увеличила с 42% (2021 год) до 94% экспорт производимой нефти в дружественные страны, в первую очередь — в Китай и Индию. По его словам, раньше 80% российской нефти поставлялось в Европу, а 20% — на рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Сейчас в европейские страны поставляется примерно 25 млн т нефти, раньше поставки достигали 175 млн т, сказал господин Новак.

В апреле 2025 года Минэкономики России прогнозировало снижение экспорта российской нефти на 6% к 2024 году. По подсчетам министерства, показатель должен был составить 229,7 млн т. В 2026 году министерство прогнозировало рост экспорта до 238 млн т, в 2027 году — до 242,4 млн т, в 2028 году — до 250,5 млн т.