В Лондоне памятник Черчиллю расписали пропалестинскими граффити

Британская полиция арестовала мужчину, которого подозревают в том, что он изрисовал памятник Уинстону Черчиллю на Парламент-сквер в Лондоне, сообщили в Скотленд-Ярде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters

По данным полиции, мужчина расписал памятник примерно в 4:00 по местному времени. Он написал на памятнике Уинстону Черчиллю красной краской несколько фраз. Среди них — «Сионистский военный преступник», «Свободу Палестине» и «Глобализируйте интифаду». Памятник временно закрыли и начали его очистку.

Ответственность за акцию взяла нидерландская группа Free the Filton 24. Она выступает, в частности, в поддержку 24 активистов, которых арестовали в 2024 году после того, как они проникли на британский завод израильской оборонной компании Elbit Systems в Фултоне. В феврале текущего года с них сняли обвинения, однако многие из задержанных провели больше года в предварительном заключении. Активист Free the Filton 24 Олакс Оутис заявил, что это он изрисовал памятник Уинстону Черчиллю.

Имя арестованного не сообщается. Как заявили в полиции, ему предъявят обвинения в «расово мотивированном преступном причинении ущерба».

Яна Рождественская