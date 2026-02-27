Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Лондоне памятник Черчиллю расписали пропалестинскими граффити

Британская полиция арестовала мужчину, которого подозревают в том, что он изрисовал памятник Уинстону Черчиллю на Парламент-сквер в Лондоне, сообщили в Скотленд-Ярде.

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Фото: Carlos Jasso / Reuters

По данным полиции, мужчина расписал памятник примерно в 4:00 по местному времени. Он написал на памятнике Уинстону Черчиллю красной краской несколько фраз. Среди них — «Сионистский военный преступник», «Свободу Палестине» и «Глобализируйте интифаду». Памятник временно закрыли и начали его очистку.

Ответственность за акцию взяла нидерландская группа Free the Filton 24. Она выступает, в частности, в поддержку 24 активистов, которых арестовали в 2024 году после того, как они проникли на британский завод израильской оборонной компании Elbit Systems в Фултоне. В феврале текущего года с них сняли обвинения, однако многие из задержанных провели больше года в предварительном заключении. Активист Free the Filton 24 Олакс Оутис заявил, что это он изрисовал памятник Уинстону Черчиллю.

Имя арестованного не сообщается. Как заявили в полиции, ему предъявят обвинения в «расово мотивированном преступном причинении ущерба».

Яна Рождественская

«Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма» &lt;BR>Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Вудстоке (Великобритания). В 1894 году окончил Сандхерстский королевский военный колледж

«Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Вудстоке (Великобритания). В 1894 году окончил Сандхерстский королевский военный колледж

Фото: AP

«Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди» &lt;BR>С 1895 года — на военной службе. Последующие несколько лет совмещал службу с журналистской и литературной работой &lt;BR> В Бангалоре, Индия в 1897 году

«Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди»
С 1895 года — на военной службе. Последующие несколько лет совмещал службу с журналистской и литературной работой
В Бангалоре, Индия в 1897 году

Фото: Universal History Archive / Getty Images

«Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием» &lt;BR>В 1900 году был избран в Палату общин от Консервативной партии. В 1904 году перешел в Либеральную партию из-за разногласий по вопросу свободной торговли

«Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием»
В 1900 году был избран в Палату общин от Консервативной партии. В 1904 году перешел в Либеральную партию из-за разногласий по вопросу свободной торговли

Фото: AP

«Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей» &lt;BR>В 1906 году получил свой первый пост в правительстве — заместителя министра по делам колоний. В этом качестве занимался в основном вопросами британских колоний в Южной Африке &lt;BR>На охоте в лесу Аллоньи (Франция) в 1933 году

«Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей»
В 1906 году получил свой первый пост в правительстве — заместителя министра по делам колоний. В этом качестве занимался в основном вопросами британских колоний в Южной Африке
На охоте в лесу Аллоньи (Франция) в 1933 году

Фото: AP

«Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы» &lt;BR>В 1908 году стал самым молодым министром кабинета с 1866 года, заняв пост президента Управления торговли. В феврале 1910 года назначен министром внутренних дел Великобритании &lt;BR>В больнице Ленокс-Хилл, Нью-Йорк (США), 1931 год

«Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы»
В 1908 году стал самым молодым министром кабинета с 1866 года, заняв пост президента Управления торговли. В феврале 1910 года назначен министром внутренних дел Великобритании
В больнице Ленокс-Хилл, Нью-Йорк (США), 1931 год

Фото: AP

«Когда двое дерутся — выигрывает третий» &lt;BR>В октябре 1911 года назначен первым лордом Адмиралтейства. В 1915 году покинул кабинет министров. В ноябре того же года вернулся на действительную военную службу, сохранив за собой место в Палате общин парламента &lt;BR>На заседании британского Адмиралтейского совета в Лондоне, 1939 год

«Когда двое дерутся — выигрывает третий»
В октябре 1911 года назначен первым лордом Адмиралтейства. В 1915 году покинул кабинет министров. В ноябре того же года вернулся на действительную военную службу, сохранив за собой место в Палате общин парламента
На заседании британского Адмиралтейского совета в Лондоне, 1939 год

Фото: AP

«Цель парламента — заменить кулачные бои словесными» &lt;BR>В 1916 году в звании майора вернулся в Парламент. С 1917 по 1919 год занимал пост министра по делам военной промышленности, в 1919 году получил пост министра обороны и ВВС &lt;BR>На северо-востоке Англии, 1940 год

«Цель парламента — заменить кулачные бои словесными»
В 1916 году в звании майора вернулся в Парламент. С 1917 по 1919 год занимал пост министра по делам военной промышленности, в 1919 году получил пост министра обороны и ВВС
На северо-востоке Англии, 1940 год

Фото: AP

В 1921 году стал министром по делам колоний, в этом качестве участвовал в учреждении монархий в Ираке и Иордании. В октябре 1922 года проиграл выборы в своем парламентском округе и покинул Палату общин

В 1921 году стал министром по делам колоний, в этом качестве участвовал в учреждении монархий в Ираке и Иордании. В октябре 1922 года проиграл выборы в своем парламентском округе и покинул Палату общин

Фото: AP

«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны» &lt;BR>В 1908 году женился на Клементине Хозьер (на фото), с которой прожил до конца своей жизни. С ней у Черчилля было пятеро детей — дочери Диана, Сара, Мэриголд и Мэри и сын Рэндольф &lt;BR>В лондонских доках, 1940 год

«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны»
В 1908 году женился на Клементине Хозьер (на фото), с которой прожил до конца своей жизни. С ней у Черчилля было пятеро детей — дочери Диана, Сара, Мэриголд и Мэри и сын Рэндольф
В лондонских доках, 1940 год

Фото: AP

«Власть — это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда» &lt;BR>В 1924 году занял пост министра финансов. После поражения партии на выборах 1929 года ушел в отставку, сохранив место в Палате общин. 3 сентября 1939 года назначен на знакомый ему пост первого лорда Адмиралтейства. В октябре 1940 года стал премьер-министром Великобритании &lt;BR>На британском линкоре «Принц Уэльский» около Ньюфауленда, 1941 год

«Власть — это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда»
В 1924 году занял пост министра финансов. После поражения партии на выборах 1929 года ушел в отставку, сохранив место в Палате общин. 3 сентября 1939 года назначен на знакомый ему пост первого лорда Адмиралтейства. В октябре 1940 года стал премьер-министром Великобритании
На британском линкоре «Принц Уэльский» около Ньюфауленда, 1941 год

Фото: AP

«Любой кризис — это новые возможности» &lt;BR>Проиграл на выборах 1945 года. Однако в 1951 году вновь стал премьер-министром страны и ушел в отставку уже по состоянию здоровья в 1955 году

«Любой кризис — это новые возможности»
Проиграл на выборах 1945 года. Однако в 1951 году вновь стал премьер-министром страны и ушел в отставку уже по состоянию здоровья в 1955 году

Фото: AP

«Мы видим не ту Европу, ради которой сражались» &lt;BR>С президентом США Франклином Рузвельтом (в центре) и генеральным секретарем ЦК КПСС Иосифом Сталиным в Ялте, 1945 год

«Мы видим не ту Европу, ради которой сражались»
С президентом США Франклином Рузвельтом (в центре) и генеральным секретарем ЦК КПСС Иосифом Сталиным в Ялте, 1945 год

Фото: AP

«Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают» &lt;BR>В октябре 1953 года получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, в 1915 году начал писать картины. В 1958 году состоялась выставка его работ в Королевской академии &lt;BR>В Майами-Бич, 1946 год

«Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают»
В октябре 1953 года получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, в 1915 году начал писать картины. В 1958 году состоялась выставка его работ в Королевской академии
В Майами-Бич, 1946 год

Фото: AP

«Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим» &lt;BR>Отмечен множеством наград, среди которых, более 20 британских. В 1953 году ему был пожалован рыцарский орден Подвязки. В апреле 1963 года получил звание почетного гражданина США &lt;BR>На пляже Ларвотто в Монте-Карло, 1948 год

«Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим»
Отмечен множеством наград, среди которых, более 20 британских. В 1953 году ему был пожалован рыцарский орден Подвязки. В апреле 1963 года получил звание почетного гражданина США
На пляже Ларвотто в Монте-Карло, 1948 год

Фото: AP

«Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы» &lt;BR>Никогда не занимался спортом и всю жизнь курил сигары &lt;BR>На Даунинг-стрит в Лондоне, 1953 год

«Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы»
Никогда не занимался спортом и всю жизнь курил сигары
На Даунинг-стрит в Лондоне, 1953 год

Фото: AP

«У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал» &lt;BR>Умер 24 января 1965 года. Ему были устроены государственные похороны с особыми почестями. Гроб на три дня был выставлен в Вестминстерском дворце &lt;BR>Гроб Уинстона Черчилля в Вестминстерском дворце, 1965 год

«У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал»
Умер 24 января 1965 года. Ему были устроены государственные похороны с особыми почестями. Гроб на три дня был выставлен в Вестминстерском дворце
Гроб Уинстона Черчилля в Вестминстерском дворце, 1965 год

Фото: Pool / BIPPA / AP

