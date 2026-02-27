Трамп оказал премьеру Дании непреднамеренную помощь

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении 24 марта досрочных парламентских выборов. Решение провести голосование раньше графика объясняется ростом поддержки Фредериксен и ее партии на фоне ее решительного отпора президенту США Дональду Трампу, который стремился силой получить Гренландию.

По закону парламентские выборы в Дании должны проходить не реже чем раз в четыре года, но премьер-министр имеет право назначить голосование в любое время. Последние выборы состоялись в ноябре 2022 года — и по плану новое голосование должно было пройти не позднее конца октября нынешнего года. Но 26 февраля Метте Фредериксен объявила на пленарном заседании, что выборы пройдут на несколько месяцев раньше ожидаемого срока — уже 24 марта.

«Эти выборы определят многое, так как в ближайшие четыре годы мы, как датчане и как европейцы, должны будем твердо стоять на ногах. Нам надо определить характер наших отношений с США и надо вновь перевооружиться, чтобы на нашем континенте был мир»,— отметила датский премьер Метте Фредериксен.

И подчеркнула: конфликт вокруг Гренландии еще не закончился, а значит, правительству необходимо сохранять бдительность.

Позднее в интервью датскому телеканалу DR Метте Фредериксен подчеркнула, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, проведение досрочных выборов — ответственное решение. «Трамп не должен принимать решения по поводу Гренландии. И он не должен решать, когда в Дании проходят выборы»,— заверила глава правительства.

Метте Фредериксен занимает пост премьера Дании с 2019 года, возглавляя не самую простую межпартийную коалицию, куда помимо ее Социал-демократической партии входят правоцентристы из Либеральной партии во главе с министром обороны Троэльсом Лунном Поульсеном и центристская партия «Умеренные», которую возглавляет министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Наиболее прогрессивные сторонники социал-демократов не раз призывали партию больше сотрудничать с левыми политическими силами. Но главным образом претензии датчан к премьеру и ее партии за последние годы свелись к неспособности обуздать рост цен на жилье, отходу от социальной политики и ужесточению миграционной риторики.

После прошедших в ноябре 2025 года муниципальных выборов в Копенгагене в Дании заговорили о близком крахе партии. Социал-демократы впервые за 90 лет не набрали достаточно голосов для назначения мэра города, вынужденно уступив этот пост представителю Социалистической народной партии (известной также как «Зеленые левые»).

Вслед за действиями Дональда Трампа, который не только неустанно говорил о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, но и допускал использование военной силы, если Дания не согласится на покупку острова, ситуация для правящей партии резко изменилась.

Метте Фредериксен наотрез отказалась прогибаться под требования Трампа и вместе с союзниками в Евросоюзе и НАТО начала разрабатывать меры по усилению обороны Гренландии. Это заметно консолидировало избирателей вокруг нее и подстегнуло рейтинги — как ее лично, так и всей партии.

Согласно опросу консалтинговой компании Megafon, в январе рейтинг поддержки социал-демократов составил 22%, хотя еще в декабре действия партии одобряли только около 17% респондентов. А по данным опроса, проведенного исследовательским институтом Voxmeter, правительство Фредериксен поддерживает 40,9% респондентов — самый высокий показатель за два года.

Неудивительно, что Метте Фредериксен решила провести выборы уже в ближайшее время, пока ее поддержка продолжает расти.

Другой вопрос: с кем политик в случае победы решится сформировать коалицию на этот раз? Сама она ответила на этот вопрос уклончиво, заявив недавно, что допускает различные варианты коалиции в будущем правительстве.

Сейчас правящая коалиция занимает 85 мест из 179 в парламенте (из них 50 мандатов у социал-демократов). Левые партии, согласно опросам, на предстоящих выборах могут получить 87–88 мест, а правый блок — от 73 до 77.

При этом представители последнего уже призвали поддержать в качестве премьер-министра кандидатуру Троэльса Лунна Поульсена.

Лусине Баласян