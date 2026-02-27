«РИА Новости»: Евросоюз пытался помешать вылету Дмитриева из Женевы

Страны Евросоюза пытались препятствовать пролету судна с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым на борту из Женевы, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник. Там господин Дмитриев встречался с представителями США.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Европейские коллеги хотели препятствовать: возникли проблемы с его (Кирилла Дмитриева.—"Ъ") возвращением через Германию и Финляндию»,— сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что сложности с вылетом, в частности, возникли из-за документов экипажа, а также из-за того, что самолет еще не появлялся в Европе. При этом в Швейцарии судну выделили второго пилота (гражданина страны) для пролета над территорией ЕС.

Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву 26 февраля, чтобы обсудить с делегацией США экономическое сотрудничество двух стран, писало «РИА Новости» со ссылкой на источник. С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча проходила в отеле Four Seasons.