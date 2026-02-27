Ледяной дождь начнется в регионах ЦФО 28 февраля

Гидрометцентр России предупредил о вероятности ледяного дождя в Центральном федеральном округе 28 февраля — 2 марта из-за прохождения теплого атмосферного фронта.

«Ожидается повышение температуры до положительных значений, осадки в виде снега, мокрого снега, переходящих в дождь, местами гололед и ледяной дождь»,— указано в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют таяние снега при положительных температурах и осадках. В отдельных районах процесс будет интенсивным, сформируется талый сток. Также существует риск подтопления пониженных участков, включая городские территории с низкой пропускной способностью ливневой канализации.