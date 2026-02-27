Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новак: запасов нефти в России хватит еще минимум на 62 года

России запасов нефти хватит как минимум на 62 года, однако это не означает, что сырье за это время закончится. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Вице-премьер РФ Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рентабельные запасы нефти в России на данный момент составляют около 15 млрд т — их хватит на 32 года, следует из презентации к докладу Александра Новака на открытой встрече со студентами в «Сириусе».

Геологические запасы российской нефти достигают порядка 31 млрд т, их хватит на 62 года. Общие рентабельные запасы в мире на сегодняшний день составляют около 176,7 млрд т.

Новости компаний Все