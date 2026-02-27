Фигуристка Аделия Петросян пропустит Финал Гран-при России

Аделия Петросян пропустит Финал Гран-при России по фигурному катанию. Она отсутствует в списке участников турнира, который пройдет с 6 по 9 марта в Челябинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

18-летняя Петросян трижды становилась победительницей Финала Гран-при (2023–2025), также она является трехкратной чемпионкой страны (2024–2026). В феврале фигуристка в нейтральном статусе выступила на Олимпийских играх в Италии, где заняла шестое место.

Предварительный список участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Всего выступят 8 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. В одиночных видах заявлены по 12 спортсменов, в том числе Петр Гуменник, занявший шестое место на Олимпиаде. Он является двукратным победителем Финала Гран-при России (2023, 2025).

Таисия Орлова