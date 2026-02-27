Валерий Фокин рассказал о пьесе Водолазкина для Александринки про 1914 год
Писатель Евгений Водолазкин по заказу Александринского театра написал пьесу для будущего спектакля «Цирк Модерн», который продолжит идеию постановки «1881». Об этом глава театра Валерий Фокин заявил в интервью «Ъ».
Президент Александринского театра Валерий Фокин
Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ
По его словам, новый проект будет посвящен 1914 году. Первая мировая война, отметил режиссер, во многом определила дальнейшее развитие страны вплоть до событий 1917 года. В качестве отправной точки для сюжета он предложил использовать исторический эпизод, связанный с Александринским театром: в те годы на арене Цирка Чинизелли репетировали «Царя Эдипа» Софокла с Юрием Юрьевым в главной роли.
Среди возможных персонажей постановки господин Фокин назвал Александра Блока, Всеволода Мейерхольда и не исключил появления Николая II, подчеркнув, что для него важна последовательность тем: главными героями «1881» были дед и отец императора.
