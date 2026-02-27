На рэпера Pharaoh составили протокол о пропаганде наркотиков

В Никулинский районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении рэпера Глеба Голубина (творческий псевдоним — Pharaoh). Ему вменили пропаганду наркотических веществ, следует из данных картотеки инстанции.

Рассмотрение дела назначено на 13 марта. Причины административного дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП) предусмотрен штраф 5-30 тыс. руб. для граждан и 50-100 тыс. руб. — для предпринимателей. Представители рэпера не комментировали информацию.

Pharaoh известен по песням «5 минут назад», «Дико, например», «Фосфор» и другим композициям.