Пашинян извинился перед бывшей гражданской женой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с уважением относится к решению его гражданской жены Анны Акопян завершить отношения. Незадолго до этого госпожа Акопян рассказала, что покидает правительственную резиденцию.

«За последние 30 лет она была рядом со мной во все мои трудные дни, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, что я был тем же для нее. Возможно, я причинил ей больше огорчений, за что прошу прощения»,— написал Никол Пашинян в Telegram-канале.

27 февраля Анна Акопян вновь сообщила, что ее отношения с Николом Пашиняном завершены, а сама она переезжает в арендованную квартиру. Она продолжит работу исполнительным директором благотворительного фонда «Мой шаг». Однако госпожа Акопян допустила, что в Армении могут возбудить уголовное дело в отношении нее из-за этой деятельности.

В видео, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), Анна Акопян также прокомментировала обвинения в коррупции. Все подарки, полученные за последние восемь лет, будут возвращены в собственность государства, заявила госпожа Акопян.

Анна Акопян и Никол Пашинян познакомились в 1990-х. Они состояли в отношениях почти 30 лет, у них четверо детей. В официальном браке пара не состояла. О завершении отношений госпожа Акопян впервые сообщила 17 февраля.

Георгий Двали, Тбилиси