Meizu объявила о прекращении разработки новых смартфонов

Китайский производитель техники Meizu официально опроверг появившиеся в местных СМИ слухи о банкротстве и закрытии бренда. При этом компания подтвердила «приостановку» разработки программного обеспечения для новых моделей смартфонов. Об этом сообщает Sina со ссылкой на пресс-релиз.

Решение представлено как плановое, однако теперь выпуск флагмана Meizu 23 отменен. Компания намерена сосредоточиться на развитии технологий ИИ и открытой экосистемы Flyme.

«В последние годы конкуренция на внутреннем рынке мобильных телефонов оказалась гораздо жестче, чем ожидалось. Многие бренды выбрали стратегию сокращения масштабов своей деятельности. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать прежний уровень качества мобильных телефонов Meizu. Однако недавний рост цен на карты памяти сделал невозможным нормальный вывод на рынок новой модели», — заявили в компании.

В Meizu подчеркнули, что будут добиваться привлечения к ответственности тех, кто распространяет ложные сведения о банкротстве компании или ее уходе с рынка.