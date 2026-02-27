Обвиненный во взятке дагестанский экс-судья Азизов ушел на СВО

Экс-судья Хасавюртовского районного суда Дагестана Султан Азизов отправился в зону СВО по контракту с Минобороны после того, как с него сняли судейский иммунитет и возбудили дело о получении взятки. Высшая квалификационная коллегия судей лишила его неприкосновенности и дала разрешение на возбуждение уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВККС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, судья получил взятку в размере 2 млн руб. в сентябре 2025 года. При обысках у него обнаружили наркотики и патроны.

Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия»). Максимально Азизову грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас судья находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Валерий Климов