В 15 раз РЖД увеличила перевозку цветных металлов из Абакана в Китай

По итогам 2025 года с железнодорожной станции Абакан (Хакасия) на экспорт было отправлено около 4,6 тыс. контейнеров ДФЭ в Китай. В сравнении с 2024 годом этот показатель увеличился в 15 раз, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

Рост обусловлен модернизацией терминально-логистического центра (ТЛЦ) ОАО «РЖД» на станции Абакан. Для этого была построена специализированная площадка для переработки крупнотоннажных контейнеров и формирования ускоренных контейнерных поездов, пояснили в КрасЖД.

Всего за прошлый год количество груженых контейнеров, отправленных из Хакасии по железной дороге во всех видах сообщения, составило 20,9 тыс. ДФЭ. По сравнению с 2024 годом прирост составил 30%. Уточняется, что в общем объеме контейнерных перевозок на цветные металлы (алюминий) пришлось 70%.

Александра Стрелкова