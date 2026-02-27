В Магнитогорске начали строить многофункциональный медцентр на 500 коек

На территории магнитогорского парка «Притяжение» стартовало строительство многофункционального медицинского центра. Он сможет вместить до 500 пациентов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Комплекс общей площадью 55 тыс. кв. м будет состоять из пяти корпусов, включая два стационара на семь этажей. Все здания соединят единой транспортно-коммуникационной галереей для улучшения логистики. В стационарах разместят отделения реанимации и интенсивной терапии, диагностический блок и консультативные подразделения. В пресс-службе правительства региона отмечают, что обеспечение комплекса современной медицинской базой позволит ему стать в том числе научным центром.

Строить объект будет компания АО «Внешнеэкономическое объединение „Тяжпромэкспорт”», которое входит в госкорпорацию «Ростех».

В церемонии закладки памятного постамента, символизирующего начало строительства, участвовали губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор подрядчика ВО «Тяжпромэкспорт» Сергей Егоров.

Виталина Ярховска