Губернатор Кубани не исключает открытия части пляжей Анапы

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил председателя правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Черном море Виталия Савельева поддержать меры, направленные на открытие восьми галечных пляжей в Анапе к началу курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Губернатор предложил главе правительственной комиссии дать поручение Роспотребнадзору провести исследования на соответствие пляжей санитарным нормам. Если специалисты признают состояние пляжей удовлетворительным, эта часть береговой полосы может быть исключена из зоны чрезвычайной ситуации, что даст возможность открыть пляжи для отдыхающих.

По данным краевого оперативного штаба, на береговой полосе от села Большой Утриш до пляжа «Высокий берег» в Анапе за последние полгода не зафиксировано выбросов нефтепродуктов, морская вода отвечает санитарным требованиям.

Глава Краснодарского края указал на то, что закрытие пляжей на всей территории Анапы нанесло серьезный ущерб экономике города-курорта. В прошлом году из-за закрытия пляжей турпоток в Анапу сократился на 50%, больше половины средств размещения не работало.

